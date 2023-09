Lioyo : Portraits caricaturaux 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc, 15 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Dans le cadre du projet « Variations autour du portrait » proposé par le réseau des bibliothèques CDC Médoc Coeur de Presqu’île, la bibliothèque reçoit le caricaturiste Lioyo.

Simpliste la caricature ? Pas du tout ! Il faut le « coup d’oeil » et du talent pour croquer un profil en quelques minutes !

Les caricatures réalisées ce jour-là seront exposées à la bibliothèque jusqu’au 1er décembre, et seront ensuite données aux heureux « croqués » !

Pour tout public à partir de 3 ans. Sans réservation..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. EUR.

22 rue Jean-Jacques Rousseau Bibliothèque

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Variations around the portrait » project proposed by the CDC Médoc Coeur de Presqu’île library network, the library welcomes caricaturist Lioyo.

Simplistic caricature? Not at all! You need a good eye and talent to sketch a profile in just a few minutes!

The caricatures drawn that day will be on display at the library until December 1, after which they will be given away to the lucky « sketches »!

For all ages 3 and up. No reservation required.

En el marco del proyecto « Variaciones en torno al retrato », organizado por la red de bibliotecas del CDC Médoc Coeur de Presqu’île, la biblioteca acoge al caricaturista Lioyo.

¿Una caricatura simplista? En absoluto ¡Se necesita buen ojo y talento para esbozar un perfil en sólo unos minutos!

Las caricaturas dibujadas ese día se expondrán en la biblioteca hasta el 1 de diciembre, ¡después se entregarán a los afortunados « dibujados »!

Para mayores de 3 años. No es necesario reservar.

Im Rahmen des Projekts « Variationen rund um das Porträt », das vom Bibliotheksnetzwerk CDC Médoc Coeur de Presqu’île angeboten wird, empfängt die Bibliothek den Karikaturisten Lioyo.

Simplizistisch die Karikatur? Ganz und gar nicht! Es braucht den « Blick fürs Detail » und Talent, um ein Profil in wenigen Minuten zu skizzieren!

Die an diesem Tag entstandenen Karikaturen werden bis zum 1. Dezember in der Bibliothek ausgestellt und anschließend an die glücklichen « Skizzierten » verschenkt!

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren. Ohne Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble