Conférence et dédicace à Lesparre-Médoc 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc, 29 septembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

La bibliothèque et le CALM vous invitent à la conférence/dédicace du journaliste, chroniqueur et écrivain Jean-Pierre Gauffre.

Le point de départ étant une conférence ayant pour thème « le rire, arme de résistance », Jean-Pierre Gauffre montrera comment l’humour et le rire peuvent être une défense face à l’insupportable, au drame, à l’indicible.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la librairie « La Boîte à Livres », suivie d’un apéritif pour poursuivre les échanges.

Sans réservation..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 19:00:00. EUR.

22 rue Jean-Jacques Rousseau Bibliothèque

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The library and CALM invite you to a lecture/book signing by journalist, columnist and writer Jean-Pierre Gauffre.

Starting with a lecture on the theme of « Laughter, a weapon of resistance », Jean-Pierre Gauffre will show how humor and laughter can be a defense against the unbearable, the dramatic, the unspeakable.

The lecture will be followed by a book signing, in partnership with the bookshop « La Boîte à Livres », and an aperitif to continue the discussions.

No reservation required.

La biblioteca y CALM le invitan a una conferencia y a la firma de libros del periodista, columnista y escritor Jean-Pierre Gauffre.

A partir de una conferencia sobre el tema « La risa, un arma de resistencia », Jean-Pierre Gauffre mostrará cómo el humor y la risa pueden ser una defensa contra lo insoportable, lo dramático y lo indecible.

La conferencia irá seguida de una firma de libros, en colaboración con la librería « La Boîte à Livres », y de un aperitivo para continuar los debates.

No es necesario reservar.

Die Bibliothek und das CALM laden Sie zu einer Konferenz/Signierstunde des Journalisten, Kolumnisten und Schriftstellers Jean-Pierre Gauffre ein.

Ausgangspunkt ist eine Konferenz mit dem Thema « Lachen als Waffe des Widerstands ». Jean-Pierre Gauffre wird zeigen, wie Humor und Lachen eine Verteidigung gegen das Unerträgliche, das Drama und das Unaussprechliche sein können.

Im Anschluss an den Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung « La Boîte à Livres » eine Signierstunde statt, gefolgt von einem Aperitif, um den Austausch fortzusetzen.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble