Exposition Pascal Lombard 22, rue Jean Garnier Tonnerre, samedi 10 février 2024.

Tonnerre Yonne

Début : 2024-02-10

fin : 2024-04-21

Vous êtes invités à venir découvrir l’exposition de Pascal Lombard sur le thème des Paysages et natures mortes au Promodorus à Tonnerre.

L’exposition début le samedi 10 février 2024 et se termine le dimanche 21 avril 2024.

Vernissage le samedi 10 février de 17h à 20h et le dimanche 11 février de 12h à 18h.

22, rue Jean Garnier Promodorus

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



