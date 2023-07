Ouverture du Chai Le Samedi 22 Rue Grande Bonnat, 2 décembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Ouverture du Chai le Samedi

Samedi 2 Décembre 2023

De 10h00 à 17h00

Gratuit.

22 Rue Grande

22 Rue Grande

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Opening of the Chai on Saturday

?Saturday, December 2, 2023

? From 10:00 am to 5:00 pm

? Free

? Apertura del Chai el sábado

sábado 2 de diciembre de 2023

? De 10.00 a 17.00 horas

? Gratis

? Öffnung des Weinkellers am Samstag

samstag, 2. Dezember 2023

? Von 10.00 bis 17.00 Uhr

? Kostenlos

