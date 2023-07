Conférence sur les abeilles sauvages 22 Rue Grande Bonnat, 29 septembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Conférence sur les abeilles sauvages

Vendredi 29 Septembre 2023

De 20h30 à 22h30

Gratuit

Animée par le CPIE du Pays Creusois.

22 Rue Grande

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Conference on wild bees

friday, September 29, 2023

? 8:30 pm to 10:30 pm

? Free

Hosted by CPIE du Pays Creusois

? Conferencia sobre las abejas silvestres

viernes 29 de septiembre de 2023

? De 20h30 a 22h30

? Gratuito

Organizado por el CPIE del Pays Creusois

? Konferenz über Wildbienen

freitag, 29. September 2023

? Von 20:30 bis 22:30 Uhr

? Kostenlos

Moderiert von der CPIE du Pays Creusois

