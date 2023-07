Portes Ouvertes du Chai 22 Rue Grande Bonnat, 29 septembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Portes Ouvertes du Chai

Vendredi 29 et Samedi 30 Septembre 2023

De 10h00 à 17h00

Gratuit

❓ Visites et animations. Dans le cadre des portes ouvertes des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine.

22 Rue Grande

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Chai Open House

?Friday 29th and Saturday 30th September 2023

? From 10:00 am to 5:00 pm

? Free

? Visits and activities. As part of Nouvelle-Aquitaine’s open house program for third places

viernes 29 y sábado 30 de septiembre de 2023

? De 10:00 a 17:00

? Gratis

? Visitas y actividades. En el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas a Terceros de Nouvelle-Aquitaine

? Offene Türen des Weinkellers

freitag, 29. und Samstag, 30. September 2023

? Von 10.00 bis 17.00 Uhr

? Kostenlos

? Besichtigungen und Animationen. Im Rahmen der Tage der offenen Tür der Drittorte in Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-16 par Portes de la Creuse en Marche