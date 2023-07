Journées Créatives 22 Rue Grande Bonnat, 25 juillet 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Journées Créatives

Du 25 au 27 Juillet

De 14h00 à 17h00

5€

❓ Ateliers de création autour de nombreuses techniques : couture, dessin, création de badges, découpe d’autocollants, marquage de vêtements ….

22 Rue Grande

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



?Creative Days

july 25-27

? From 2:00 pm to 5:00 pm

? 5?

? Creative workshops using a variety of techniques: sewing, drawing, badge-making, sticker-cutting, garment branding ?

jornadas creativas

del 25 al 27 de julio

? De 14h a 17h

? 5?

? Talleres creativos con técnicas variadas: costura, dibujo, creación de chapas, corte de pegatinas, marcaje de ropa..

kreative Tage

?vom 25. bis 27. Juli

? Von 14:00 bis 17:00 Uhr

? 5?

? Workshops zu verschiedenen Techniken: Nähen, Zeichnen, Buttons gestalten, Aufkleber schneiden, Kleidung beschriften?

