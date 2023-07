Journées Numériques 22 Rue Grande Bonnat, 11 juillet 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Journées Numériques

Du 11 au 13 Juillet 2023

De 10h00 à 12h00 – De 14h00 à 17h00

5€

❓ Animations autour du numérique. Matinées de découverte (ordinateur, internet) et après-midi de bidouille pour aller plus loin (programmation, démontage de machines, jeux…).

22 Rue Grande

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



digital Days

july 11 to 13, 2023

? From 10h00 to 12h00 – From 14h00 to 17h00

? 5?

? Digital activities. Discovery mornings (computer, internet) and afternoons of tinkering to go further (programming, dismantling machines, games, etc.)

jornadas Digitales

del 11 al 13 de julio de 2023

? De 10:00 a 12:00 – De 14:00 a 17:00

? 5?

? Actividades digitales. Mañanas de descubrimiento (informática, internet) y tardes de jugueteo para ir más allá (programación, desmontaje de máquinas, juegos, etc.)

digitale Tage

vom 11. bis 13. Juli 2023

? Von 10:00 bis 12:00 Uhr – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

? 5?

? Animationen rund um die Digitalisierung. Vormittags Entdeckungstouren (Computer, Internet) und nachmittags Tüfteln, um weiterzukommen (Programmierung, Zerlegen von Maschinen, Spiele?)

