Marché de noël chez Domitys ! 22 Rue Georges Charpak Bezannes, 8 décembre 2023, Bezannes.

Bezannes,Marne

Comme chaque année, Domitys organise son marché de noël. Venez découvrir les différents stands

gourmands et créatifs présents!.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

22 Rue Georges Charpak BEZANNES

Bezannes 51430 Marne Grand Est



Like every year, Domitys organizes its Christmas market. Come and discover the various

and creative stalls!

Todos los años, Domitys organiza su mercado de Navidad. Venga a descubrir los variados

puestos variados y creativos

Wie jedes Jahr organisiert Domitys seinen Weihnachtsmarkt. Entdecken Sie die verschiedenen Stände

und kreativen Angeboten

Mise à jour le 2023-11-20 par ADT de la Marne