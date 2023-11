Soirée Concerts Rock au Loup Blanc 22, Rue du Stade Saint-Uze, 24 novembre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

Pour fêter les nouveaux locaux : Deux groupes locaux viendront vous réchauffer les cœurs: Les Disjoncteurs et Les City Woodpeckers. 2 foodtrucks à votre disposition et pour l’ambiance: plein de guinguette, bières, softs, et jeux !.

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 . .

22, Rue du Stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the new premises: two local bands will be warming up your hearts: Les Disjoncteurs and Les City Woodpeckers. 2 foodtrucks at your disposal and for the atmosphere: plenty of guinguette, beers, softs, and games!

Para celebrar el nuevo local: dos bandas locales calentarán tus corazones: Les Disjoncteurs y Les City Woodpeckers. habrá 2 foodtrucks para que disfrutes, y para el ambiente: ¡mucha guinguette, cervezas, refrescos y juegos!

Um die neuen Räumlichkeiten zu feiern: Zwei lokale Bands werden Ihnen einheizen: Les Disjoncteurs und Les City Woodpeckers. zwei Foodtrucks stehen zu Ihrer Verfügung und für die Stimmung: jede Menge Guinguette, Bier, Softdrinks und Spiele!

