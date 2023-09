Inauguration des nouveaux locaux de la Brasserie du Loup Blanc 22 rue du Stade Saint-Uze, 14 octobre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

La Brasserie du Loup Blanc s’agrandit!

L’occasion de faire une fête d’inauguration dans nos nouveaux locaux à St Uze, le samedi 16 Octobre de 16h à 00h.

Au programme: 2 concerts, des jeux en bois, une expo et d’autres animations..

Entrée à prix libre.

22 rue du Stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Brasserie du Loup Blanc expands!

We’re having an inauguration party at our new premises in St Uze, on Saturday October 16th from 4pm to midnight.

On the program: 2 concerts, wooden games, an exhibition and other entertainment…

Free admission

¡La Brasserie du Loup Blanc se amplía!

El sábado 16 de octubre, de 16:00 a 24:00, celebraremos una fiesta de inauguración en nuestro nuevo local de St Uze.

En el programa: 2 conciertos, juegos de madera, una exposición y otras animaciones…

Entrada gratuita

Die Brasserie du Loup Blanc vergrößert sich!

Dies ist die Gelegenheit, am Samstag, den 16. Oktober von 16 bis 00 Uhr eine Eröffnungsfeier in unseren neuen Räumlichkeiten in St Uze zu veranstalten.

Auf dem Programm stehen zwei Konzerte, Holzspiele, eine Ausstellung und weitere Animationen.

Eintritt frei

