Journée de partage : Semaine bleue 22 rue du Perrier Livron-sur-Drôme, 3 octobre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Au programme : partage des trésors – zone gratuité – visite jardin pédagogique – expo photos et sonores – ateliers culinaires – vélo à jus de fruits – atelier chant – gym douce – goûter des apprentis du CFA de Livron.

2023-10-03 14:00:00 fin : 2023-10-03 . .

22 rue du Perrier EHPAD Cauzid

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the programme: treasure sharing – free zone – visit to the educational garden – photo and sound exhibition – culinary workshops – fruit juice bicycle – singing workshop – gentle gym – afternoon tea with apprentices from the Livron CFA

En el programa: reparto de tesoros – zona libre – visita al huerto educativo – exposición fotográfica y sonora – talleres de cocina – bicicleta de zumos – taller de canto – ejercicios suaves – merienda con los aprendices del Livron CFA (centro de formación de aprendices)

Auf dem Programm: Schätze teilen – Gratiszone – Besuch des Lehrgartens – Foto- und Tonausstellung – kulinarische Workshops – Saftfahrrad – Gesangsworkshop – sanfte Gymnastik – Imbiss der Lehrlinge des CFA Livron

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme du Val de Drôme