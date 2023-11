Féerie de Noël 22 rue du Nideck Oberhaslach, 2 décembre 2023, Oberhaslach.

Oberhaslach,Bas-Rhin

Vente d’objets, décorations, sur le thème de Noël, artisanat, idées cadeaux.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

22 rue du Nideck

Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est



Sale of objects, decorations, on the theme of Christmas, crafts, gift ideas

Venta de objetos, decoraciones, sobre el tema de la Navidad, manualidades, ideas de regalos

Verkauf von Gegenständen, Dekorationen, zum Thema Weihnachten, Kunsthandwerk, Geschenkideen

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig