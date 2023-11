Soirée Dansante – Country & Line Dance 22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Catégories d’Évènement: Bazoches-sur-le-betz

Loiret Soirée Dansante – Country & Line Dance 22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz, 2 décembre 2023, Bazoches-sur-le-Betz. Bazoches-sur-le-Betz,Loiret Soirée dansante – Country & Line Dance

Initiations tout au long de la soirée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 25 EUR.

22 Rue du Midi

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire



Evening dance – Country & Line Dance

Initiations throughout the evening. Velada de baile – Country & Line Dance

Iniciaciones a lo largo de la velada. Tanzabend – Country & Line Dance

Tanzabend – Country & Line Dance

Einführungen während des gesamten Abends.

