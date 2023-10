Soirée Dansante d’Halloween 22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Catégories d’Évènement: Bazoches-sur-le-betz

Soirée dansante d'Halloween organisé par l'association Zicabazoches.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 25 EUR.

22 Rue du Midi

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire



Halloween dance party organized by the Zicabazoches association.
Baile de Halloween organizado por la asociación Zicabazoches.
Halloween-Tanzabend, organisiert von der Vereinigung Zicabazoches.
Mise à jour le 2023-10-20 par OT 3CBO

