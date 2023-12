Couronne de fleurs séchées 22 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 19:00:00

fin : 2024-01-05 20:30:00 . Lors de cet atelier convivial en soirée, vous apprendrez à réaliser une jolie couronne en fleurs séchées.

Cet atelier à lieu dans la Boutique de créateurs « L’Atelier Carpe Diem », petit groupe de 6 personnes maximum (à partir de 13 ans) dans une ambiance conviviale, inscription obligatoire.

N’hésitez pas à contacter la boutique pour plus de renseignements et inscriptions. .

22 Rue du Général Leclerc Boutique « L’Atelier Carpe Diem »

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

