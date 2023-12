Exposition Duo nature 22, rue du Général de Gaulle Marcigny Catégories d’Évènement: Marcigny

Saône-et-Loire Exposition Duo nature 22, rue du Général de Gaulle Marcigny, 6 janvier 2024, Marcigny. Marcigny Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-03-02 . Exposition d’oeuvres des artistes :

– Jean Amoros

– Philippe Clerc

– Numa Droz

– Emane

– Odile Faure

– Pauline Fleuret

– Geneviève Garcia Gallo Le vernissage aura lieu le 6 janvier à 16h. EUR.

22, rue du Général de Gaulle Galerie « L’Autre l’autre »

Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III Détails Catégories d’Évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Code postal 71110 Lieu 22, rue du Général de Gaulle Adresse 22, rue du Général de Gaulle Galerie "L'Autre l'autre" Ville Marcigny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 22, rue du Général de Gaulle Marcigny Latitude 46.2760629 Longitude 4.04145635 latitude longitude 46.2760629;4.04145635

22, rue du Général de Gaulle Marcigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcigny/