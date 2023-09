Conférence Théâtre : Comment ça se fait ? 22 rue du Commerce Monein, 14 février 2024, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Une conférence théâtrale sur le chansigne : chanson en langue des signes, un art où rimes, rythme et mélodie s’incarnent corporellement et visuellement. Vous ne connaissez pas la Langue des Signes (LSF)… ? Vous pratiquez la LSF avec votre entourage ou pour votre travail… Cette rencontre est également faite pour vous. Vous trouverez les réponses aux multiples questions : Comment faire « entendre » la musique à des sourds ? Comment faire « entendre le sens » à des entendants quand on enlève les mots ? Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer le spectateur ? Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le signe ? Tout peut-il être dit en langue des signes ? Quels instruments de musique utiliser ? Comment les incarner ?

Par la Cie Le bruit du silence.

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . .

22 rue du Commerce Salle du Temps Libre

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A theatrical lecture on chansigne: a song in sign language, an art form where rhyme, rhythm and melody are embodied physically and visually. You don’t know Sign Language (LSF)? Do you practice LSF with friends and family, or at work? This event is for you too. You’ll find the answers to many questions: How can deaf people « hear » music? How can we make hearing people « hear the meaning » when we take away the words? How do you superimpose text, music and sign language without drowning out the audience? And where to start? Text first? Sign first? Can everything be said in sign language? What musical instruments should be used? How can they be embodied?

By Cie Le bruit du silence

Una conferencia teatral sobre la chansigne: una canción en lengua de signos, una forma de arte donde la rima, el ritmo y la melodía se plasman física y visualmente. ¿No conoce la lengua de signos (LSF)? ¿Practicas la LSF con amigos y familiares o en el trabajo? Este encuentro también es para ti. Encontrarás las respuestas a muchas preguntas: ¿Cómo pueden « oír » música las personas sordas? ¿Cómo hacer que los oyentes « oigan » el significado cuando les quitas las palabras? ¿Cómo superponer texto, música y lenguaje de signos sin ahogar al público? ¿Y por dónde empezar? ¿Primero el texto? ¿Primero los signos? ¿Se puede decir todo en lengua de signos? ¿Qué instrumentos musicales utilizar? ¿Cómo se tocan?

Por la Cie Le bruit du silence

Ein Theatervortrag über Chansigne: Lieder in Gebärdensprache, eine Kunst, in der Reime, Rhythmus und Melodie körperlich und visuell verkörpert werden. Sie kennen die Gebärdensprache (LSF) nicht? Sie verwenden LSF in Ihrem Bekanntenkreis oder bei der Arbeit? Dann ist diese Veranstaltung auch für Sie geeignet. Sie werden Antworten auf viele Fragen finden: Wie kann man Gehörlose dazu bringen, Musik zu « hören »? Wie können Hörende den Sinn « hören », wenn man die Wörter entfernt? Wie kann man Text, Musik und Zeichensprache übereinanderlegen, ohne den Zuschauer zu ertränken? Und wo soll man überhaupt anfangen? Zuerst mit dem Text? Zuerst das Zeichen? Kann alles in Gebärdensprache gesagt werden? Welche Musikinstrumente sollte man verwenden? Wie können sie verkörpert werden?

Von der Cie Le bruit du silence

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Coeur de Béarn