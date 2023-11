Commune envie : Fabrication de boites de Noël 22 rue du Commerce Monein, 8 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Venez fabriquer une belle boite de Noël pour embellir votre décoration.

Vous souhaitez partager une passion ou un savoir faire le temps d’une après-midi ? Venez nous rencontrer pour qu’on puisse échanger et trouver ensemble une date qui vous convienne..

22 rue du Commerce Centre social et culturel

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and make a beautiful Christmas box to embellish your decor.

Would you like to share a passion or a skill for an afternoon? Come and meet us so we can discuss and find a date that suits you.

Ven a hacer una bonita caja navideña para embellecer tu decoración.

¿Te gustaría compartir una pasión o una habilidad durante una tarde? Ven a conocernos para charlar y encontrar una fecha que te venga bien.

Kommen Sie und stellen Sie eine schöne Weihnachtsdose her, um Ihre Dekoration zu verschönern.

Sie möchten einen Nachmittag lang eine Leidenschaft oder ein Wissen teilen? Dann kommen Sie zu uns, damit wir uns austauschen und gemeinsam ein passendes Datum finden können.

