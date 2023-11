Ciné-discussion : La Rivière 22 rue du Commerce Monein, 29 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Avec la présence de Patrick Nuques, premier protagoniste du film, chef de l’unité territoriale Béarn du Parc national des Pyrénées. Et Camille Lotteau, monteur et collaborateur de Dominique Marchais..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

22 rue du Commerce Cinéma La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the presence of Patrick Nuques, the film’s first protagonist, head of the Béarn territorial unit of the Parc national des Pyrénées. And Camille Lotteau, editor and collaborator of Dominique Marchais.

Asistirá Patrick Nuques, protagonista de la película y jefe de la unidad territorial bearnesa del Parque Nacional de los Pirineos. Y Camille Lotteau, montador y colaborador de Dominique Marchais.

Mit Patrick Nuques, dem ersten Protagonisten des Films und Leiter der Gebietseinheit Béarn des Nationalparks der Pyrenäen. Und Camille Lotteau, Cutter und Mitarbeiter von Dominique Marchais.

