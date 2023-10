Ciné-concert : Michel Polnareff 22 rue du Commerce Monein, 18 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Captation du concert de Michel Polnareff à l’Accor Arena en juillet 2023.

Tous ses tubes légendaires sur grand écran en sous-titrage karaoké..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

22 rue du Commerce Cinéma La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Capture Michel Polnareff’s concert at the Accor Arena in July 2023.

All his legendary hits on the big screen with karaoke subtitles.

Grabación del concierto de Michel Polnareff en el Accor Arena en julio de 2023.

Todos sus éxitos legendarios en pantalla grande con subtítulos en karaoke.

Aufzeichnung des Konzerts von Michel Polnareff in der Accor Arena im Juli 2023.

Alle seine legendären Hits auf Großbildleinwand mit Karaoke-Untertiteln.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Coeur de Béarn