Concert : Cie Porteurs d’étincelles 22 rue du Commerce Monein, 10 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Le Temps d’une Étincelle (LTDE) vous invite dans la tribu…

Une chanson française moderne qui voyage entre Folk, musique du monde, textes au cordeau et instruments virtuoses… Si les mots sont inspirés par la nature et nourris par les éléments… Les instruments sont eux animés par le feu : le flirt en osmose d’une guitare inspirée, d’une peau tendue et d’une basse rythmique… Les vibrations d’un harmonica et d’un ukulélé diabolique qui savent prendre tous les sons du monde. Entre rire et nostalgie, voyage et quotidien… Rentrez dans un univers plein de contrastes qui invite à la danse et partage sa poésie avec une générosité et une énergie jubilatoire..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

22 rue du Commerce Salle du Temps Libre

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Temps d?une Étincelle (LTDE) invites you into the tribe?

A modern French song that travels between folk and world music, lyrics and virtuoso instruments? If the words are inspired by nature and nourished by the elements? The instruments, for their part, are animated by fire: the flirtation in osmosis of an inspired guitar, a taut skin and a rhythmic bass? The vibrations of a harmonica and a diabolical ukulele that know how to take on all the sounds of the world. Between laughter and nostalgia, travel and everyday life? Enter a universe full of contrasts that invites you to dance and share its poetry with generosity and jubilant energy.

Le Temps d?une Étincelle (LTDE) le invita a unirse a su tribu?

¿Una chanson francesa moderna que viaja entre el folk y las músicas del mundo, letras ajustadas e instrumentos virtuosos? Si las palabras se inspiran en la naturaleza y se nutren de los elementos? Los instrumentos, por su parte, están animados por el fuego: ¿el coqueteo en ósmosis de una guitarra inspirada, una piel tensa y un bajo rítmico? Las vibraciones de una armónica y un ukelele diabólico que saben asumir todos los sonidos del mundo. ¿Entre la risa y la nostalgia, el viaje y la vida cotidiana? Entre en un universo lleno de contrastes que le invita a bailar y a compartir su poesía con generosidad y energía jubilosa.

Le Temps d’une Étincelle (LTDE) lädt Sie in den Stamm ein?

Ein moderner französischer Chanson, der zwischen Folk, Weltmusik, stringenten Texten und virtuosen Instrumenten reist? Wenn die Worte von der Natur inspiriert und von den Elementen genährt sind? Die Instrumente sind vom Feuer beseelt: das osmotische Flirten einer inspirierten Gitarre, eines gespannten Felles und eines rhythmischen Basses? Die Vibrationen einer Mundharmonika und einer teuflischen Ukulele, die alle Klänge der Welt aufnehmen können. Zwischen Lachen und Nostalgie, Reisen und Alltag? Tauchen Sie ein in ein Universum voller Kontraste, das zum Tanzen einlädt und seine Poesie mit Großzügigkeit und jubilierender Energie teilt.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn