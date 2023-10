Ciné-rencontre : Octobre rose 22 rue du Commerce Monein, 16 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

A travers ce documentaire, lié à son histoire, la réalisatrice souhaite partager le vécu des patientes, un vécu subjectif personnel à chacune, donner la parole aux soignants et aux accompagnants et présenter des initiatives pour mieux vivre et mieux combattre la maladie. En présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot..

22 rue du Commerce Cinéma La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Through this documentary, linked to her own story, the filmmaker aims to share the subjective experiences of patients, give a voice to those who care for and support them, and present initiatives to help them live with and combat the disease more effectively. In the presence of director Valérie-Anne Moniot.

A través de este documental, vinculado a su propia historia, la cineasta pretende compartir las vivencias de los pacientes, una experiencia subjetiva y personal de cada uno de ellos, dar voz a los cuidadores y acompañantes y presentar iniciativas que les ayuden a vivir mejor y a combatir más eficazmente la enfermedad. En presencia de la directora Valérie-Anne Moniot.

Mit diesem Dokumentarfilm, der mit ihrer eigenen Geschichte verbunden ist, möchte die Regisseurin die Erfahrungen der Patientinnen teilen, eine subjektive, persönliche Erfahrung jeder einzelnen, den Pflegern und Betreuern das Wort geben und Initiativen vorstellen, um besser mit der Krankheit zu leben und sie besser zu bekämpfen. In Anwesenheit der Regisseurin Valérie-Anne Moniot.

