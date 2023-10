Ciné-discussion : l’océan vu du coeur 22 rue du Commerce Monein, 15 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. En présence de Philippe Garcia de l’association défense des milieux aquatiques..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

22 rue du Commerce Cinéma La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For a long time, the ocean seemed unalterable and inexhaustible, but the impact of our actions on its biodiversity and temperature is alarming. With Philippe Garcia from the association Défense des milieux aquatiques.

Durante mucho tiempo, el océano pareció inalterable e inagotable, pero el impacto de nuestras acciones sobre su biodiversidad y su temperatura es alarmante. Con Philippe Garcia, de la asociación Défense des milieux aquatiques.

Lange Zeit erschien uns der Ozean als unveränderlich und unerschöpflich, doch die Auswirkungen unserer Handlungen auf seine Artenvielfalt und seine Temperatur sind alarmierend. In Anwesenheit von Philippe Garcia von der Vereinigung « Défense des milieux aquatiques ».

