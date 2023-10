Ciné pastorala : Deu Bearn entà las Americas 22 rue du commerce Monein, 3 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

150 comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens pour un spectacle inoubliable en béarnais. Cow-boys, gauchos, vignerons, paysans notables, Béarnais d’ici et des Amériques feront revivre nos traditions à travers dix tableaux évocateurs de l’émigration béarnaise..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

22 rue du commerce Cinéma La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



150 actors, singers, dancers and musicians for an unforgettable show in Béarnais. Cowboys, gauchos, winegrowers, notable peasants, Béarnais from here and from the Americas bring our traditions to life in ten tableaux evocative of emigration from Béarn.

150 actores, cantantes, bailarines y músicos para un espectáculo inolvidable en bearnes. Vaqueros, gauchos, viticultores, campesinos notables, bearneses de aquí y de América darán vida a nuestras tradiciones a través de diez cuadros evocadores de la emigración bearnesa.

150 Schauspieler, Sänger, Tänzer und Musiker für ein unvergessliches Spektakel auf Béarnais. Cowboys, Gauchos, Weinbauern, angesehene Bauern, Béarnais von hier und aus Amerika lassen unsere Traditionen in zehn Bildern wieder aufleben, die an die Emigration der Béarnaise erinnern.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur de Béarn