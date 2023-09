Histoire en rose 22 Rue du Commerce Bourgueil, 4 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Chaque mercredi d’octobre : une histoire : un maquillage

9 h 45 : une nouvelle histoire pour les petites Zoreilles, tirée de mon fonds jeunesse,

* un maquillage pour les petits minois, en rose bien-sûr avec les jolis produits Namaki .

C’est gratuit, mais un chapeau sera mis à disposition pour réc.

2023-10-04 fin : 2023-10-11 10:15:00. .

22 Rue du Commerce

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every Wednesday in October: a story: a make-up

9:45 a.m.: a new story for little Zoreilles, drawn from my children’s collection,

* make-up for little faces, in pink of course, with pretty Namaki products.

It’s free of charge, but a hat will be provided for the children

Todos los miércoles de octubre: una historia: un maquillaje

9.45 h: un nuevo cuento para los pequeños Zoreilles, de mi colección infantil,

* un maquillaje para las caritas, en rosa por supuesto, con los encantadores productos Namaki.

Es gratuito, pero se pondrá un sombrero a disposición de los niños

Jeden Mittwoch im Oktober: eine Geschichte: ein Make-up

9.45 Uhr: eine neue Geschichte für die kleinen Zoreilles aus meinem Jugendfundus,

* ein Make-up für die kleinen Gesichter, natürlich in Rosa mit den hübschen Produkten von Namaki .

Es ist kostenlos, aber ein Hut wird zur Verfügung gestellt, um zu rekapitulieren

Mise à jour le 2023-09-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE