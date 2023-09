Centre Zen Limoges – Matinée Zazen 22 Rue du Clos Jargot Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le samedi 30 septembre au Centre Zen Limoges de 8H30 à 12H30,

Participez à une initiation à la méditation menée par Hosetsu Laure Scemama.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:30:00. EUR.

22 Rue du Clos Jargot Centre Zen Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday September 30 at Centre Zen Limoges from 8.30am to 12.30pm,

Join Hosetsu Laure Scemama for an introduction to meditation.

Further information on the website (link).

Sábado 30 de septiembre en el Centro Zen de Limoges, de 8.30 a 12.30 h,

Acompañe a Hosetsu Laure Scemama en una iniciación a la meditación.

Más información en la página web (enlace).

Am Samstag, den 30. September im Centre Zen Limoges von 8:30 bis 12:30 Uhr,

Nehmen Sie an einer Einführung in die Meditation teil, die von Hosetsu Laure Scemama geleitet wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Limoges Métropole