Vide ta ludo 22 Rue des Tulipes Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Vide ta ludo 22 Rue des Tulipes Parthenay, 3 février 2024, Parthenay. Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03 L’équipe de la ludothèque profite du déménagement pour réaliser un désherbage. Avant de faire don des jeux à des associations, les agents donnent rendez-vous aux usagers une dernière fois au sein de leur local à Maurice-Caillon pour un grand « Vide ta ludo » le samedi 3 février 2024. L’occasion de faire de bonnes affaires ludiques avec des jeux à 5, 10 ou 15 euros..

L’équipe de la ludothèque profite du déménagement pour réaliser un désherbage. Avant de faire don des jeux à des associations, les agents donnent rendez-vous aux usagers une dernière fois au sein de leur local à Maurice-Caillon pour un grand « Vide ta ludo » le samedi 3 février 2024. L’occasion de faire de bonnes affaires ludiques avec des jeux à 5, 10 ou 15 euros.

L’équipe de la ludothèque profite du déménagement pour réaliser un désherbage. Avant de faire don des jeux à des associations, les agents donnent rendez-vous aux usagers une dernière fois au sein de leur local à Maurice-Caillon pour un grand « Vide ta ludo » le samedi 3 février 2024. L’occasion de faire de bonnes affaires ludiques avec des jeux à 5, 10 ou 15 euros. .

22 Rue des Tulipes LUDOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par CC Parthenay Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Code postal 79200 Lieu 22 Rue des Tulipes Adresse 22 Rue des Tulipes LUDOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 22 Rue des Tulipes Parthenay Latitude 46.6393092 Longitude -0.2576992 latitude longitude 46.6393092;-0.2576992

22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/