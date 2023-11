Soirée parents-enfants 22 Rue des Tulipes Parthenay, 10 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le répit parental si on en parlait ? Amandine Charrier kinésiologue apportera des réponses à votre questionnement et vous permettra de lâcher prise. Une séance de relaxation vous sera proposée à la fin de l’atelier.

Soirée gratuite ouvert à tous

Peu importe l’age de vos enfants, et que vous fréquentiez l’accueil de loisirs ou non.

Le temps de cette échange, des animatrices accueilleront vos enfants et proposeront des jeux aux enfants (3/17ans)..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:30:00. .

22 Rue des Tulipes LUDOTHÈQUE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



What about parental respite? Amandine Charrier, kinesiologist, will answer your questions and help you let go. A relaxation session will be offered at the end of the workshop.

Free evening open to all

Regardless of your children’s age, and whether or not you attend the leisure center.

During this exchange, our animators will welcome your children and propose games for children (3/17 years old).

¿Y el relevo parental? Amandine Charrier, kinesióloga, responderá a sus preguntas y le ayudará a soltarse. Al final del taller se ofrecerá una sesión de relajación.

Velada gratuita y abierta a todos

Sea cual sea la edad de sus hijos, y tanto si acude al centro de ocio como si no.

Durante este intercambio, los animadores recibirán a sus hijos y les propondrán juegos para niños (3/17 años).

Wie wäre es, wenn wir über die Elternzeit sprechen würden? Amandine Charrier, eine Kinesiologin, wird Ihnen Antworten auf Ihre Fragen geben und Ihnen helfen, loszulassen. Am Ende des Workshops wird Ihnen eine Entspannungssitzung angeboten.

Kostenloser Abend für alle

Es spielt keine Rolle, wie alt Ihre Kinder sind und ob Sie die Freizeitbetreuung besuchen oder nicht.

Während dieses Austauschs werden Betreuerinnen Ihre Kinder empfangen und Spiele für Kinder (3/17 Jahre) anbieten.

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Parthenay Gâtine