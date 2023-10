Ludo en fête 22 Rue des Tulipes Parthenay, 4 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Découvertes des nouvelles acquisitions de la ludothèque.

Diverses animations vous seront proposées tout au long de la journée.

Venez en famille découvrire les nouveautés de Noël, spectacle « Café Mémé » à partir de 16H00 avec la compagnie Taptapo’Sambalek.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

22 Rue des Tulipes LUDOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the toy library’s new acquisitions.

Various activities will be on offer throughout the day.

Bring the whole family to discover the new Christmas items, and enjoy the « Café Mémé » show from 4:00 pm with the Taptapo’Sambalek company

Descubra las nuevas adquisiciones de la ludoteca.

Durante todo el día se ofrecerán diversas actividades.

Venga en familia a descubrir las novedades navideñas y disfrute del espectáculo « Café Mémé » a partir de las 16.00 h con la compañía Taptapo’Sambalek

Entdeckungen der Neuerwerbungen der Ludothek.

Den ganzen Tag über werden Ihnen verschiedene Animationen angeboten.

Kommen Sie mit Ihrer Familie und entdecken Sie die Neuheiten für Weihnachten, Aufführung « Café Mémé » ab 16H00 mit der Theatergruppe Taptapo’Sambalek

Mise à jour le 2023-09-29 par CC Parthenay Gâtine