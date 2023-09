Soirée Jeux à la ludothèque 22 Rue des Tulipes Parthenay, 6 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Venez découvrir en avant-première une partie des nouveautés qui seront présentes sur le FLIP. Une dernière soirée jeux à la ludothèque.

Ouvert à tous..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

22 Rue des Tulipes LUDOTHÈQUE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a preview of some of the novelties that will be present at the FLIP. A last game night at the toy library.

Open to all.

Ven a descubrir un adelanto de algunas de las novedades que estarán presentes en la FLIP. Una última noche de juegos en la ludoteca.

Abierto a todos.

Entdecken Sie einen Teil der Neuheiten, die auf dem FLIP zu sehen sein werden, als Vorpremiere. Ein letzter Spieleabend in der Ludothek.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine