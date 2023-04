Ludothèque : quelles animations pendant les vacances ? 22 Rue des Tulipes, 11 avril 2023, Parthenay.

1ère semaine des vacances

Activité oeuf : mardi 11 avril de 14h à 17h

Venez décorer votre oeuf en polystyrène avec des sequins.

Inscription obligatoire sur l’un des 3 créneaux, 2€ par personne. À partir de 7 ans.

Les bêbêtes du jardin : mercredi 12 avril de 10h à 12h

Redécouvrez les petites bêtes du jardin à travers un conte et des premiers jeux de règle.

Inscription obligatoire. Pour les 3-5 ans.

Petit Peuple : vendredi 14 avril

Le petit peuple a envahi la ludothèque et laissé quelques énigmes derrière lui. Saurez-vous les résoudre ?

À partir de 8 ans..

22 Rue des Tulipes Ludothèque communautaire

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



1st week of vacation

Egg activity: Tuesday, April 11 from 2 to 5 pm

Come and decorate your styrofoam egg with sequins.

Registration required on one of the 3 slots, 2? per person. From 7 years old.

The beasts of the garden: Wednesday April 12 from 10am to 12pm

Rediscover the little beasts of the garden through a story and first rule games.

Registration required. For 3-5 year olds.

Little People: Friday, April 14

The little people have invaded the toy library and left some riddles behind. Can you solve them?

From 8 years old.

1ª semana de vacaciones

Actividad del huevo: martes 11 de abril de 14:00 a 17:00 horas

Ven a decorar tu huevo de poliestireno con lentejuelas.

Inscripción obligatoria para una de las 3 franjas horarias, 2? por persona. A partir de 7 años.

Las fieras del jardín: miércoles 12 de abril de 10h a 12h

Redescubre las pequeñas bestias del jardín a través de un cuento y los primeros juegos de reglas.

Inscripción obligatoria. Para niños de 3 a 5 años.

Little People: viernes 14 de abril

La gente pequeña ha invadido la ludoteca y ha dejado algunas adivinanzas. ¿Podrás resolverlos?

A partir de 8 años.

1. Ferienwoche

Aktivität Ei: Dienstag, 11. April, 14.00-17.00 Uhr

Kommen Sie und verzieren Sie Ihr Styropor-Ei mit Pailletten.

Anmeldung für einen der drei Zeiträume erforderlich, 2? pro Person. Ab 7 Jahren.

Die Tiere des Gartens: Mittwoch, 12. April, 10-12 Uhr

Entdecken Sie die kleinen Tiere des Gartens durch eine Geschichte und erste Regelspiele neu.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Für 3- bis 5-Jährige.

Kleines Volk: Freitag, 14. April

Das kleine Volk ist in die Ludothek eingefallen und hat einige Rätsel hinterlassen. Können Sie sie lösen?

Ab 8 Jahren.

