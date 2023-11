Marché de Noël 22 rue des Stades Beauvallon Catégories d’Évènement: Beauvallon

Drôme Marché de Noël 22 rue des Stades Beauvallon, 3 décembre 2023, Beauvallon. Beauvallon,Drôme Marché de Noël organisé par le C.A.B..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

22 rue des Stades Espace Robert Freyss

Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the C.A.B. Mercado de Navidad organizado por la C.A.B. Weihnachtsmarkt, organisiert vom C.A.B. Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Beauvallon, Drôme Autres Lieu 22 rue des Stades Adresse 22 rue des Stades Espace Robert Freyss Ville Beauvallon Departement Drôme Lieu Ville 22 rue des Stades Beauvallon latitude longitude 44.855424;4.913454

22 rue des Stades Beauvallon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvallon/