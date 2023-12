Exposition de la Poterie du trait sur le volume à la petite galerie 22, rue des Minimes Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

fin : 2023-12-24 19:00:00 . Caroline Latreille, artiste peintre (K.rô), m’invite à venir exposer dans sa petite galerie à côté de ses peintures, la semaine avant Noël .

Nous vous attendons nombreux et sommes sûrs que vous trouverez des tableaux et des céramiques à votre goût. EUR.

