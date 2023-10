Festival Au Fil des Ailes 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne, 23 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Rencontre d’auteur.

Les médiathèques reçoivent l’auteure Estelle-Sarah Bulle et vous convient pour une rencontre, animée par Aude Grimm, conservatrice et directrice du réseau des médiathèques châlonnaises.

Ce rendez-vous sera suivi d’une vente et d’une séance de dédicaces, avec la Librairie du Mau.

Le festival Au Fil des ailes reçoit le soutien du CNL, de la Sofia et de la MAI.

Adultes et adolescents.

Sur réservation..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 20:00:00. .

22 Rue des Martyrs de la Résistance Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Meet the author.

The media libraries welcome author Estelle-Sarah Bulle for a talk hosted by Aude Grimm, curator and director of the Châlonnais media library network.

The event will be followed by a book sale and signing session with Librairie du Mau.

The Au Fil des ailes festival is supported by the CNL, Sofia and MAI.

Adults and teenagers.

Reservations required.

Conozca al autor.

Las mediatecas se complacen en acoger a la autora Estelle-Sarah Bulle para una conferencia organizada por Aude Grimm, conservadora y directora de la red de mediatecas del Châlonnais.

A continuación, la Librairie du Mau venderá y firmará libros.

El festival Au Fil des ailes cuenta con el apoyo del CNL, Sofia y MAI.

Adultos y jóvenes.

Reserva obligatoria.

Autorenbegegnung.

Die Mediatheken empfangen die Autorin Estelle-Sarah Bulle und laden Sie zu einem Treffen ein, das von Aude Grimm, Konservatorin und Leiterin des Netzes der Mediatheken von Châlonnaises, moderiert wird.

Im Anschluss an das Treffen findet ein Verkauf und eine Signierstunde mit der Librairie du Mau statt.

Das Festival Au Fil des ailes wird vom CNL, der Sofia und der MAI unterstützt.

Erwachsene und Jugendliche.

Mit Reservierung.

