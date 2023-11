Salon des 10 Ans de La P’tite Galerie 22 Rue des Lingots Honfleur, 27 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Pour fêter cet anniversaire, toute l’équipe organise une grande exposition et a réuni 22 artistes talentueux :

Ludovic Barbaray

Bénédicte de Crépy

Pascal Dalous

Frédérique Delbos

Jean-Philippe Desfarges

Françoise Dézert

Monique Granjon

Philippe Halévy

Marylise Jozan

Jean-Marc Lemasson

Anne-Sophie Loup

Hervé Marchelidon

Laurence de Marliave

Valérie Marsiliani

Adeline Métro

Marion Meunier

Françoise Normand

Jean-Michèle Poudroux

Virginie Thomas

Roger Toutain

Claire Valérian

Hervé Wermuth

Venez nombreux participer à cet évènement lors de notre vernissage

le samedi 28 octobre à 17 heures dans une ambiance festive et musicale.

Exposition

Du 27 octobre au 30 novembre.

22 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Sailev exhibits at La P’tite Galerie enigmatic naturalistic paintings that express a vision of the world that is both poetic and severe. The artist paints a nature with bright colors and abundant forms while recalling in filigree the gravity of the current climate crisis. From this association results a series of symbolic images, whose purpose is to initiate in the spectator a dreamy contemplation of nature and a reflection on our relationship to it

Opening hours: Thursday to Monday from 11am to 1pm and from 2pm to 6pm.

Para celebrar este aniversario, todo el equipo está organizando una gran exposición y ha reunido a 22 artistas de talento:

Ludovic Barbaray

Bénédicte de Crépy

Pascal Dalous

Frédérique Delbos

Jean-Philippe Desfarges

Françoise Dézert

Monique Granjon

Philippe Halévy

Marylise Jozan

Jean-Marc Lemasson

Anne-Sophie Loup

Hervé Marchelidon

Laurence de Marliave

Valérie Marsiliani

Adeline Métro

Marion Meunier

Françoise Normand

Jean-Michèle Poudroux

Virginie Thomas

Roger Toutain

Claire Valérian

Hervé Wermuth

Participe en este acontecimiento en nuestro vernissage

el sábado 28 de octubre a las 17.00 horas, en un ambiente festivo y musical.

Exposición

Del 27 de octubre al 30 de noviembre

Um diesen Geburtstag zu feiern, organisiert das gesamte Team eine große Ausstellung und hat 22 talentierte Künstler zusammengebracht:

Ludovic Barbaray

Bénédicte de Crépy

Pascal Dalous

Frédérique Delbos

Jean-Philippe Desfarges

Françoise Dézert

Monique Granjon

Philippe Halévy

Marylise Jozan

Jean-Marc Lemasson

Anne-Sophie Loup

Hervé Marchelidon

Laurence de Marliave

Valerie Marsiliani

Adeline Metro

Marion Meunier

Françoise Normand

Jean-Michèle Poudroux

Virginie Thomas

Roger Toutain

Claire Valérian

Hervé Wermuth

Nehmen Sie zahlreich an diesem Ereignis bei unserer Vernissage teil

am Samstag, den 28. Oktober um 17 Uhr in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre.

Ausstellung

Vom 27. Oktober bis zum 30. November

