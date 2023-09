Exposition La P’tite Galerie : Exposition du photographe Adrien Allouis et du sculpteur Didier Jeanblanc 22 Rue des Lingots Honfleur, 29 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Adrien Allouis est un jeune photographe parisien à la curiosité insatiable. Initié par son grand-père, il a commencé la photographie vers l’âge de 10 ans.

Il poursuit également un Master en Droit.

Spécialisé dans la capture artistique de l’automobile et de l’architecture, il éprouve également une profonde affection pour la nature, immortalisant avec originalité ses multiples nuances.

Il présente pour la première fois cette exposition riche et diversifiée en Normandie.

La polyvalence de cet artiste prometteur ne manquera pas d’attiser votre curiosité.

Didier Jeanblanc est un artiste peintre et sculpteur honfleurais.

Maître d’oeuvre de formation, cet artiste autodidacte a fait ses premiers pas dans le monde de l’art il y a plus de 20 ans avec la peinture acrylique. Puis il a découvert la sculpture sur grès. A travers ces deux techniques, il trouve son inspiration du côté du continent africain, en réalisant des bustes de tribus autochtones, mais aussi des peintures d’animaux sauvages.

Il est membre de l’Académie des Artistes Honfleurais et expose régulièrement.

Vous pourrez également découvrir les dernières créations des artistes associés: Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre et Ghyslaine Sourcis..

Vendredi 2023-09-29 fin : 2023-10-26 . .

22 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie



After a career in the computer industry, Francis Riancho took up his pencils and brushes again, which he had abandoned in his teens.

He works with Indian ink and then discovers the pastel with happiness and devotes himself passionately.

In 2019, he creates with 3 other artists, the Workshop of the artists Loire Val d’Aubois in Nérondes (18) of which he ensures the presidency. He has won numerous prizes in regional exhibitions and is a member of the Société des Pastellistes de France.

His favorite subjects are portraits, reflections and light effects.

It is by populating the void of his creations with metal wire that Jean-Philippe Desfarges gave birth to his universe. The material inhabits and structures the space with fantasy and lightness and offers a sculptural and poetic vision of the world. Characters and objects appear as a reflection of the real and familiar world, but also creatures inspired by tales and mythology, two universes that cohabit harmoniously.

Her creations made of a fine and light thread, are aerial, sometimes mobile, and also say the fragility and the transience of life.

From Wednesday to Monday

Adrien Allouis es un joven fotógrafo parisino con una curiosidad insaciable. Su abuelo le inició en la fotografía a los 10 años.

También cursa un máster en Derecho.

Especializado en la captura artística de automóviles y arquitectura, también siente un profundo afecto por la naturaleza, inmortalizando sus múltiples matices con originalidad.

Es la primera vez que presenta esta rica y variada exposición en Normandía.

La versatilidad de este prometedor artista despertará su curiosidad.

Didier Jeanblanc es un pintor y escultor de Honfleur.

Formado como maestro artesano, este artista autodidacta dio sus primeros pasos en el mundo del arte hace más de 20 años con pintura acrílica. Después descubrió la escultura en gres. A través de estas dos técnicas, encuentra su inspiración en el continente africano, creando bustos de tribus indígenas, así como pinturas de animales salvajes.

Es miembro de la Académie des Artistes Honfleurais y expone regularmente.

También podrá descubrir las últimas creaciones de los artistas asociados: Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre y Ghyslaine Sourcis.

Adrien Allouis ist ein junger Pariser Fotograf mit einer unstillbaren Neugier. Von seinem Großvater in die Fotografie eingeführt, begann er im Alter von etwa 10 Jahren mit der Fotografie.

Außerdem absolviert er einen Master in Rechtswissenschaften.

Er hat sich auf die künstlerische Erfassung von Autos und Architektur spezialisiert, empfindet aber auch eine tiefe Zuneigung zur Natur und verewigt auf originelle Weise ihre zahlreichen Schattierungen.

Diese reichhaltige und vielfältige Ausstellung präsentiert er zum ersten Mal in der Normandie.

Die Vielseitigkeit dieses vielversprechenden Künstlers wird sicherlich auch Ihre Neugierde wecken.

Didier Jeanblanc ist ein Maler und Bildhauer aus Honfleur.

Als ausgebildeter Baumeister machte dieser autodidaktische Künstler vor über 20 Jahren seine ersten Schritte in der Welt der Kunst mit Acrylfarben. Dann entdeckte er die Sandsteinskulptur für sich. Durch diese beiden Techniken findet er seine Inspiration auf dem afrikanischen Kontinent, indem er Büsten von Eingeborenenstämmen, aber auch Gemälde von wilden Tieren anfertigt.

Er ist Mitglied der Académie des Artistes Honfleurais und stellt regelmäßig aus.

Außerdem können Sie die neuesten Werke der folgenden Künstler entdecken: Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre und Ghyslaine Sourcis.

