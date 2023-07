Exposition La P’tite Galerie : Rosette Fabry et André Lefaix 22 Rue des Lingots Honfleur, 7 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Rosette Fabry est une artiste-photographe belge née à Bruxelles qui capte avec passion l’âme et les paysages de la Normandie où elle vit depuis de longues années.

La découverte de la Normandie étant au coeur de son inspiration, elle ne cesse de témoigner dans ses photographies, de partager les vies rencontrées, de capter les reflets, les lumières claires ou obscures, de saisir le plus grand nombre de moments offerts.

Cette artiste sait l’exigence et la difficulté que son art demande et pour cela elle se forme régulièrement aux différentes techniques photographiques et à leurs évolutions afin d’en maîtriser tous les aspects.

Les dernières expositions entre 2015 et aujourd’hui ont eu pour thème: « Bord de mer », Jazz et Toques », » Peinture et photographie », » Evasion », » Regards croisés », « Voyages, voyages » et « Regards de femmes ».

Dans cette exposition elle nous fait découvrir des images impressionnistes, des reflets et du noir et blanc.

André Lefaix a fabriqué des objets à l’aide de matériaux ou d’autres objets de récupération pendant une vingtaine d’années. Il a d’abord commencé avec du bois (flotté, souches, de construction) puis, assez rapidement il s’est orienté vers des objets métalliques qui offraient une grande variété de formes, porte ouverte à l’imaginaire.

Un peu plus tard il a découvert la soudure électrique qui lui a permis de réaliser des assemblages avec les aciers. Il a beaucoup utilisé le fer mais bien d’autres matériaux comme le cuivre, le laiton, le polystyrène, le papier des pubs, le cuir des chaussures et les galets.

André Lefaix a exposé en France et en province et cherche constamment à se renouveler.

Vous pourrez également découvrir les dernières créations des artistes associés: Rosette Fabry, Katrin, Florence Lebey, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre et Ghyslaine Sourcis..

22 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Rosette Fabry es una artista-fotógrafa belga nacida en Bruselas que capta con pasión el alma y los paisajes de Normandía, donde vive desde hace muchos años.

El descubrimiento de Normandía está en el corazón de su inspiración, y en sus fotografías no cesa de dar testimonio, de compartir las vidas que encuentra, de captar los reflejos, la luz y la oscuridad, de capturar el mayor número posible de momentos.

Esta artista sabe lo exigente y difícil que es su arte, y por eso se forma regularmente en diferentes técnicas fotográficas y cómo evolucionan, para poder dominar cada uno de sus aspectos.

Sus exposiciones más recientes, entre 2015 y la actualidad, han girado en torno a los temas ‘Mar’, ‘Jazz y Toques’, ‘Pintura y Fotografía’, ‘Escapada’, ‘Miradas Cruzadas’, ‘Viajes, Travesías’ y ‘Miradas de Mujer’.

En esta exposición, nos muestra imágenes impresionistas, reflejos y en blanco y negro.

André Lefaix lleva unos veinte años fabricando objetos a partir de materiales reciclados y otros objetos. Empezó con madera (madera flotante, tocones, materiales de construcción) y pronto pasó a los objetos de metal, que ofrecían una gran variedad de formas y abrían la puerta a la imaginación.

Poco después descubrió la soldadura eléctrica, que le permitía crear ensamblajes con acero. Utilizó mucho el hierro, pero también muchos otros materiales, como cobre, latón, poliestireno, papel de bares, cuero de zapatos y guijarros.

André Lefaix ha expuesto tanto en Francia como en el extranjero, y busca constantemente renovar su obra.

También podrá descubrir las últimas creaciones de los artistas asociados: Rosette Fabry, Katrin, Florence Lebey, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre y Ghyslaine Sourcis.

Rosette Fabry ist eine belgische Fotokünstlerin, die in Brüssel geboren wurde und mit Leidenschaft die Seele und die Landschaften der Normandie einfängt, wo sie seit vielen Jahren lebt.

Da die Entdeckung der Normandie im Mittelpunkt ihrer Inspiration steht, hört sie nicht auf, in ihren Fotografien Zeugnis abzulegen, das Leben, dem sie begegnet ist, zu teilen, Reflexionen, helles oder dunkles Licht einzufangen und möglichst viele der gebotenen Momente festzuhalten.

Diese Künstlerin weiß um den Anspruch und die Schwierigkeit, die ihre Kunst erfordert, und bildet sich deshalb regelmäßig in den verschiedenen fotografischen Techniken und deren Entwicklungen fort, um alle Aspekte zu beherrschen.

Die letzten Ausstellungen zwischen 2015 und heute hatten folgende Themen: « Bord de mer », « Jazz et Toques », « Peinture et photographie », « Evasion », « Regards croisés », « Voyages, voyages » und « Regards de femmes ».

In dieser Ausstellung zeigt sie impressionistische Bilder, Spiegelungen und Schwarzweißbilder.

André Lefaix stellte rund zwanzig Jahre lang Objekte aus Materialien oder anderen Gegenständen her, die er wiederverwendet hatte. Er begann zunächst mit Holz (Treibholz, Baumstümpfe, Bauholz) und wandte sich dann recht schnell Metallobjekten zu, die eine große Formenvielfalt boten, die der Fantasie Tür und Tor öffnete.

Etwas später entdeckte er das Elektroschweißen, das es ihm ermöglichte, Verbindungen mit Stahl herzustellen. Er verwendete viel Eisen, aber auch viele andere Materialien wie Kupfer, Messing, Styropor, Papier aus Werbespots, Leder aus Schuhen und Kieselsteine.

André Lefaix hat in Frankreich und in der Provinz ausgestellt und versucht ständig, sich zu erneuern.

Sie können auch die neuesten Kreationen der assoziierten Künstler Rosette Fabry, Katrin, Florence Lebey, Marie-France Meuleman, Marie-Lorraine Papelier, Sailev, Erik de Saint Pierre und Ghyslaine Sourcis entdecken.

