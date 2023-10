2 tonnes – Atelier à Sancerre 22 Rue des Juifs Sancerre, 2 novembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions

collectives ? Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition, ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Inscription sur www.eventbrite.fr.

2023-11-02

22 Rue des Juifs

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Faced with the climate emergency, we don’t always know how to act: Eco-gestures or collective actions?

or collective action? In this workshop, you will be tasked with building a transition scenario, together, to limit climate change to +1.5°C. Register at www.eventbrite.fr

Ante la emergencia climática, no siempre sabemos cómo actuar: ¿ecogestos o acción colectiva?

¿o acción colectiva? En este taller, tendrás la tarea de construir juntos un escenario de transición para limitar el cambio climático a +1,5°C. Para inscribirse, visite www.eventbrite.fr

Angesichts des Klimadrangs wissen wir nicht immer, wie wir handeln sollen: Eco-gestes oder Aktionen?

kollektiv? In diesem Workshop haben Sie die Aufgabe, gemeinsam ein Übergangsszenario zu erstellen, um den Klimawandel auf +1,5°C zu begrenzen. Anmeldung unter www.eventbrite.fr

