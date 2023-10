Dégustation Vins & Parfums 22 Rue des Juifs Sancerre, 29 octobre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Dégustation œno-olfactive à V.U.E sur Vigne, le temps d’un dialogue entre les arômes des vins sancerrois et les matières premières de la parfumerie.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 12:30:00. 25 EUR.

22 Rue des Juifs

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



?no-olfactive tasting at V.U.E sur Vigne, a dialogue between the aromas of Sancerre wines and the raw materials of perfumery

Degustación no olfativa en V.U.E sur Vigne, un diálogo entre los aromas de los vinos de Sancerre y las materias primas de la perfumería

?no-olfactive Verkostung in V.U.E sur Vigne, Zeit für einen Dialog zwischen den Aromen der Sancerre-Weine und den Rohstoffen der Parfümerie

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois