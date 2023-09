Journée portes ouvertes 22 rue des Herbillaux, 4 octobre 2023, .

Les futurs apprentis auront la possibilité d’échanger avec les équipes pédagogiques et de visiter les espaces de formation et les lieux de vie. Le CFA de la CMA Nouvelle-Aquitaine – Deux-Sèvres propose un grand choix de formations dans de nombreux secteurs : alimentation, hôtellerie-restauration, mécanique, bâtiment, vente, assurance, coiffure, pharmacie, métaux, énergies, bois, transport et logistique.

