Balade d’été + goûter 22 Rue des Giberies Hauteville-sur-Mer, 27 juillet 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Balade d’été + goûter. Départ à 19h de l’église.

Pas d’inscription obligatoire..

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 . .

22 Rue des Giberies

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Summer walk + snack. Departure from the church at 7pm.

No registration required.

Paseo de verano + merienda. Salida de la iglesia a las 19 h.

No es necesario inscribirse.

Sommerspaziergang + Imbiss. Abfahrt um 19 Uhr an der Kirche.

Keine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche