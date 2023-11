Filme ta ville! 22 Rue des Forges Montluçon, 17 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le concours « Filme ta ville » se déroulera du vendredi 17 novembre à 18h au dimanche 19 novembre 2023 à 19h à l’Espace Montluçon Jeunesse et dans la ville de Montluçon..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

22 Rue des Forges Espace Montluçon Jeunesse

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The « Filme ta ville » competition will run from Friday November 17 at 6pm to Sunday November 19, 2023 at 7pm at Espace Montluçon Jeunesse and in the town of Montluçon.

El concurso « Filma tu ciudad » se celebrará del viernes 17 de noviembre a las 18.00 horas al domingo 19 de noviembre de 2023 a las 19.00 horas en el Espace Montluçon Jeunesse y en la ciudad de Montluçon.

Der Wettbewerb « Filme deine Stadt » findet von Freitag, dem 17. November um 18 Uhr bis Sonntag, dem 19. November 2023 um 19 Uhr im Espace Montluçon Jeunesse und in der Stadt Montluçon statt.

