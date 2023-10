LA PARENT’AISE 22 rue des Ecoliers Chaumes-en-Retz, 25 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Pour les parents, grands-parents, futurs parents et enfants de la naissance à 3 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:30:00. .

22 rue des Ecoliers Accueil de Loisirs

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For parents, grandparents, future parents and children from birth to 3 years old.

Para padres, abuelos, futuros padres y niños desde el nacimiento hasta los 3 años.

Für Eltern, Großeltern, werdende Eltern und Kinder von der Geburt bis zum Alter von 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire