exposition « le fil du monde » 22 Rue des Ducs d’Anjou Chenehutte Gennes-Val-de-Loire Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire exposition « le fil du monde » 22 Rue des Ducs d’Anjou Chenehutte Gennes-Val-de-Loire, 16 septembre 2023, Gennes-Val-de-Loire. exposition « le fil du monde » 16 et 17 septembre 22 Rue des Ducs d’Anjou Chenehutte entrée libre exposition d’oeuvres textiles grand format de la plasticienne saumuroise Nadeige Wolle 22 Rue des Ducs d’Anjou Chenehutte 49350, chenehutte, 22 rue des ducs d’Anjou Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 CTC Détails Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu 22 Rue des Ducs d'Anjou Chenehutte Adresse 49350, chenehutte, 22 rue des ducs d'Anjou Ville Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 22 Rue des Ducs d'Anjou Chenehutte Gennes-Val-de-Loire

22 Rue des Ducs d'Anjou Chenehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennes-val-de-loire/