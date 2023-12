humour : artichaut – Thomas GT 22 Rue des Augustins Bayonne, 8 février 2024, Bayonne.

Bayonne

2024-02-08 20:30:00

« Artichaut » : parcours d’un mec drôle et sensible.

Cette intro aurait pu fonctionner si c’était la sortie de mon premier roman aux Éditions Flammarion, mais non. Écrire un roman pour un dyslexique, c’est pas la meilleure idée. Écrivain non, mais rugbyman professionnel oui.

Enfin j’ai « failli » le devenir, mais bon, la dyslexie tu connais…

J’étais pas loin aussi de construire quelque chose de grand avec « La femme de ma vie », mais cette satanée dyslexie a encore bouscule? tous mes plans…

Bon, on est d’accord, la dyslexie n’excuse pas tout ! Mais je t’in vite a? venir découvrir le parcours d’un mec drôle et sensible.

Ah mais ça marche ! En fait je vais vraiment finir par écrire un roman…

On se voit vite ? (Dans une salle de spectacle pas en librairie, hein)

Bisous

Thomas.

