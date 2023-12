Cet évènement est passé Exposition-vente de créations manuelles 22 rue de Verdun Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Quiberon Exposition-vente de créations manuelles 22 rue de Verdun Quiberon, 22 décembre 2023, Quiberon. Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22 . 9h30 à 18h30. Vente d’objets de la vie quotidienne et objets décoratifs réalisés par les membres de l’Association du Grand Large de Quiberon. .

22 rue de Verdun Club du Grand Large

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par ADT 56 Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Quiberon Autres Code postal 56170 Lieu 22 rue de Verdun Adresse 22 rue de Verdun Club du Grand Large Ville Quiberon Departement Morbihan Lieu Ville 22 rue de Verdun Quiberon Latitude 47.48227 Longitude -3.120048 latitude longitude 47.48227;-3.120048

22 rue de Verdun Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/