Cinéfilous&Cie: Les Tourouges et les Toubleus 22 rue de Vannes Guipry-Messac, mercredi 17 janvier 2024.

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-21 11:10:00

Les Tourouges et les Toubleus un programme haut en couleur pour triompher des différences !

Sur une lointaine planète vivaient Edouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent !

– SOUS LES NUAGES 0h04 (2021)de Vasilisa Tikunova,

– SOMNI 0h03 (2023) de Sonja Rohleder,

– LA FIESTA 0h03 (2020) de Alfredo Soderguit et Alejo Schettini,

– LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS 0h26 (2022) de Samantha Cutler et Daniel Snaddon

Rendez-vous le 17 et le 21 janvier à 10h30 ????

Cinéfilous et Cie, c’est le rendez-vous préféré des mini-spectateurs. Des programmes conçus pour les tout-petits, à partir de 3 ans, pour vivre en famille leurs premières séances, sur un (très très) grand écran !

On découvre ensemble des univers incroyables à travers 12 films et programmes de courts-métrages originaux et créatifs, un tour du monde haut en couleurs !

Du mercredi 15 novembre 2023 au dimanche 5 mai 2024, on voyage tout en douceur, lumières tamisées et volume sonore réduit. Le matin, on cale son réhausseur au fond du grand fauteuil, et hop ! l’écran s’allume… La magie du cinéma commence !

Tarif unique 4 euros

22 rue de Vannes

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@alliancecine.fr



