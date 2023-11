Bourse aux cadeaux et aux jouets 22 Rue de Selves Brive-la-Gaillarde, 18 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dépôts : 50 articles maximum, le vendredi 17 novembre à 12h. Remboursements et invendus le mercredi 22 novembre de 12h à 16h. Renseignements: 05 55 24 33 94 ou afbrive@orange.fr..

22 Rue de Selves

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Deposits: 50 items maximum, Friday November 17 at 12 noon. Refunds and unsold items on Wednesday November 22 from 12pm to 4pm. Information: 05 55 24 33 94 or afbrive@orange.fr.

Depósitos: 50 artículos como máximo, el viernes 17 de noviembre a las 12.00 horas. Devoluciones y artículos no vendidos el miércoles 22 de noviembre de 12.00 a 16.00 horas. Información: 05 55 24 33 94 o afbrive@orange.fr.

Einreichungen: maximal 50 Artikel am Freitag, den 17. November um 12 Uhr. Rückerstattungen und unverkaufte Artikel am Mittwoch, 22. November, von 12 bis 16 Uhr. Informationen: 05 55 24 33 94 oder afbrive@orange.fr.

