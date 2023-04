Concert bal chez l’habitant 22 rue de marmande, Bordeaux (33)

Concert bal chez l'habitant
Samedi 22 avril, 19h00
22 rue de marmande, Bordeaux (33)
prix libre

Concert chez l'habitant avec Doclaine Nino Moma
Puis concert/bal trad avec Lo Silenci de la Flor
Prix libre
A boire et à manger seront proposés contre une somme modique

2023-04-22T19:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:00:00+02:00

